Unbekannte hindern russische Diplomaten an Kranzniederlegung in Kiew

Quelle: Reuters © Valentyn Ogirenko Menschen in Kiew am Grab des unbekannten Soldaten.

Laut der Zeitung Kommersant, sind in Kiew russische Diplomaten daran gehindert worden, am Denkmal des Unbekannten Soldaten Blumen niederzulegen. Heute, am 9. Mai, wird dem Sieg der damaligen UDSSR über Nazideutschland gedacht.