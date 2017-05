Zwölf Tote bei Busunglück in China - viele Kinder unter den Opfern

Quelle: Reuters © Tyrone Siu (Symbolbild)

Bei einem schweren Busunglück in China sind zwölf Menschen ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern sind zehn südkoreanische Kinder. In einem Tunnel gab es am Dienstagmorgen ein Feuer in einem Kindergartenbus, wie die Regierung der Hafenstadt Weihai in der ostchinesischen Provinz Shandong mitteilte.