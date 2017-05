Erste schwarze Abgeordnete in australischem Parlament

© Twitter Australiens Bevölkerung ist in den vergangenen Jahrzehnten stark gewachsen. Allein zwischen 1990 und 2010 um rund fünf Millionen.

Australien hat erstmals eine schwarze Abgeordnete in seinem Parlament. Die gebürtige Kenianerin Lucy Gichuhi (54) leistete am Dienstag im Senat, dem australischen Oberhaus, in Canberra ihren Eid auf die Verfassung.