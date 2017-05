Michael Moore bringt Trump-Theaterstück an den Broadway

Quelle: Reuters © Vincent Kessler Versucht sich jetzt auch als Theatermacher: Michael Moore.

Der Filmemacher und Oscar-Preisträger Michael Moore bringt diesen Sommer ein Theaterstück über US-Präsident Donald Trump an den Broadway in New York. Das Stück soll „The Terms Of My Surrender“ (auf Deutsch etwa: Die Bedingungen meiner Kapitulation) heißen.