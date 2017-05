Libysche Soldaten erobern Hafen von Islamisten zurück

Quelle: Reuters

Militäreinheiten aus dem Osten Libyens haben nach eigenen Angaben einen wichtigen Hafen in der Stadt Bengasi von Islamisten zurückerobert. Ein Sprecher der Einheiten, die dem einflussreichen General Chalifa Haftar unterstehen, sagte am Montag, dass weitere Gebiete in der Nähe des Hafens ebenfalls von den Al-Kaida-nahen Extremisten befreit worden seien.