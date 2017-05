Malu Dreyer würdigt in Argentinien die Arbeit der Diktaturopfer

Quelle: Reuters Nora Cortinaz, eine der Sprecherinnen von "Madres de Plaza de Mayo", den Müttern der Verschwundenen, vor der Mauer mit den Namen der Opfer.

Bundesratspräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat in Argentinien den Einsatz für die Opfer der Militärdiktatur gewürdigt. "Hier sind viele Menschen verschwunden und umgebracht worden, deshalb ist es wichtig, dass die Gedenkkultur belebt wird", sagte die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz am Montag bei einem Besuch des "Parks der Erinnerung" in der Hauptstadt Buenos Aires.