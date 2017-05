Zypris auf re:publica: Deutschland setzt auf Internet der Dinge

Quelle: Reuters

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) sieht gute Chancen für deutsche Start-Ups im Bereich vernetzter Technik - des so genannten Internets der Dinge. "Die Amerikaner haben das Internet, wir haben die Dinge", sagte Zypries am Montag auf der Internetkonferenz re:publica in Berlin.