Treffen zwischen Lawrow und Tillerson am Mittwoch in Washington

Quelle: Reuters

US-Außenminister Rex Tillerson und sein russischer Kollege Sergej Lawrow treffen sich bereits an diesem Mittwoch in Washington. Ursprünglich war die Begegnung erst für Donnerstag am Rande des Arktischen Rates in Fairbanks im US-Bundesstaat Alaska vorgesehen, wohin Lawrow weiterreisen wird.