Afghanistan und Pakistan vermessen nach Gefechten ihre Grenze neu

Quelle: Reuters © Reuters Während der Grenzgefechte verletzt: Ein Junge wird in ein Krankenhaus im pakistanischen Chaman gebracht.

Afghanistan und Pakistan wollen nach mehreren Gefechten ihre gemeinsame Grenze in umstrittenen Abschnitten neu vermessen. Hintergrund sind blutige Grenzgefechte am Freitag mit mindestens 13 Toten und mehr als 80 Verletzten. Am Wochenende war es zu weiteren Scharmützeln gekommen.