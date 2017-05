Steinmeier trifft Regierungskritiker in Israel

Am Sonntag trafen sich Bundespräsident Steinmeier und Israels Premierminister Netanjahu. Am Montag will Steinmeier auch mit Regierungskritikern ins Gespräch kommen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Montag in Israel die Begegnungsstätte Givat Haviva besucht. Die Einrichtung ist eine der führenden Institutionen in Israel, die sich für eine jüdisch-arabische Verständigung einsetzt. Anschließend will der SPD-Politiker den Schriftsteller und Regierungskritiker Amos Oz treffen.