Fifa Vergabe der Fußball-WM im Eilverfahren erwartet

Quelle: Reuters © Joe Maiorana Mexikos Alfredo Talavera feiert das Tor von Teamkollegen Miguel Layun, während eines Spiels gegen die USA, USA, 11. November 2016.

Am Donnerstag plant die Fifa die WM im Eilverfahren an Kanada, die USA, und Mexiko zu vergeben. Deren gemeinsame Bewerbung war am 10. April eingegangen. Damit rückt die Fifa von ihren Plänen ab, die Vergabe erst 2020 festzulegen. Die WM 2026 soll mit 48, statt nur 32 Mannschaften stattfinden.