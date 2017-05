Präsidentschaftswahl in Frankreich: Leere Wahlumschläge aus Protest

Wahlhelfer an einer Wahlstation während der ersten Wahlrunde in Bordeaux, Frankreich, 20. November 2016.

Bei der französischen Präsidentschaftswahl haben, laut des Instituts Ispos, 4,2 Millionen Franzosen aus Protest leere Wahlumschläge oder ungültige Wahlzettel abgegeben. Dies entspricht 8,9 Prozent der mehr als 47 Millionen Wahlberechtigten Frankreichs. So viele wie noch nie in Frankreich.

Am Sonntag siegte der französische Kandidat Emmanuel Macron in einer Stichwahl, mit 66 Prozent der Stimmen, gegen die nationalkonservative Marine Le Pen. Emmanuel Macron ging als jüngster Präsident in die Geschichte ein. Er aber hat bisher nur ein Viertel der Franzosen hinter sich. Von dem parteilosen, liberalen Franzosen erhofft sich Europa einen Neuanfang und Reformen in Frankreich. Die Front-National-Politikerin fand am Sonntag nur bei 34 Prozent der Franzosen Zuspruch. Fast alle Stimmen waren am Montag Morgen ausgezählt. Europa feierte den Sieg Macrons, Stimmen aus Brüssel mahnten aber auch zur Vorsicht. Macron muss sich im Juni gegenüber der Nationalversammlung behaupten.

(rt deutsch/dpa)