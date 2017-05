Nordkorea nimmt weiteren US-Bürger fest

Die nordkoreanischen Behörden haben nach eigenen Angaben einen weiteren US-Bürger wegen "feindseliger Handlungen" festgenommen. Die Festnahme von Jin Xue-son sei am Samstag erfolgt, berichteten die Staatsmedien am Sonntag. Er habe für die Universität für Wissenschaft und Technologie in Pjöngjang gearbeitet. Die Ermittlungen zu seinen Verbrechen seien im Gange.