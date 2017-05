Frank-Walter Steinmeier kritisiert israelische Reaktion auf Gabriels Israel-Besuch

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Besuch in Israel die jüngste Zuspitzung in den bilateralen Beziehungen kritisiert. "Wir brauchen keine neuen Regeln. Wir sollten uns auch keine Beschränkungen auferlegen", sagte er am Sonntag in Jerusalem. Der Politiker bezog sich auf den Eklat beim Besuch von Außenminister Sigmar Gabriel, als Regierungschef Benjamin Netanjahu ein Gespräch abgesagt hatte, weil Sigmar Gabriel regierungskritische Organisationen getroffen hatte.