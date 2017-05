Frank-Walter Steinmeier besucht Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat im Rahmen seines Israel-Besuchs die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besichtigt. Dabei erinnerte der Politiker an die historische Verantwortung Deutschlands. "Unfassbare Schuld haben wir Deutsche auf uns geladen", schrieb der Bundespräsident am Sonntag in das Gästebuch.