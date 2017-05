Offensive der afghanischen Taliban treibt Tausende in die Flucht

Quelle: Reuters Offensive der afghanischen Taliban treibt Tausende in die Flucht (Archivbild)

Tausende Zivilisten sind im Nordosten Afghanistans vor Kämpfen zwischen den radikalislamischen Taliban und Sicherheitskräften geflohen. Wie der Norwegische Flüchtlingsrat am Sonntag mitteilte, seien zwei Bezirke in der Provinz Kunduz besonders betroffen. Einer sei am Samstag in die Hände der Extremisten gefallen. In Kunduz war bis zum Jahr 2013 auch die Bundeswehr stationiert, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.