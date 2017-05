IS-Kämpfer greifen Militärstützpunkt in Nordirak an

Kämpfer der Terrororganisation „Islamischer Staat“ haben einen Militärstützpunkt im Nordirak angegriffen, in dem US-amerikanische Militärberater stationiert sind. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eigene Quellen berichtet, sollen sich zwei Selbstmordattentäter vor dem Eingang in die K1-Basis in dem Gouvernement Kirkuk in die Luft gejagt haben. Drei weitere Angreifer seien erschossen worden.