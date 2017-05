Feministische Aktivistinnen protestieren "Oben ohne" gegen Marine Le Pen

Quelle: Reuters

Aktivistinnen der Frauenrechtsorganisation Femen haben mit einem Oben-ohne-Protest vor einem Sieg Marine Le Pens bei der Präsidentschaftswahl an diesem Sonntag gewarnt. An der Aktion in der Nähe des Wahllokals der Politikerin im nordfranzösischen Hénin-Beaumont beteiligten sich fünf Frauen. Sie entrollten ein Banner mit der Aufschrift: "Marine an der Macht - Marianne verzweifelt". Die Marianne ist die Symbolfigur der französischen Republik.