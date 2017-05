Hilfsorganisationen retten wieder rund 3.000 Migranten an einem Tag aus dem Mittelmeer

Quelle: Reuters Hilfsorganisationen retten wieder rund 3.000 Migranten an einem Tag aus dem Mittelmeer

Ungefähr 3.000 Flüchtlinge sind an nur einem Tag aus dem Mittelmeer gerettet worden. Die Menschen seien am Samstag bei rund 20 Einsätzen geborgen worden, sagte ein Sprecher der italienischen Küstenwache am Samstagabend. Bereits am Freitag waren rund 3.000 Menschen in verschiedenen Aktionen gerettet worden.