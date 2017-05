Französischer Ex-Soldat gesteht Anschlagsplan im Namen des IS

Quelle: www.globallookpress.com Französischer Ex-Soldat gesteht Anschlagsplan im Namen des IS (Symbolbild)

Der kürzlich nahe einer Militärbasis in Nordfrankreich festgenommene Verdächtige hat die Planung eines Anschlags im Namen der Terrormiliz "Islamischer Staat" gestanden. Der 34-jährige Ex-Soldat sei "psychisch sehr instabil" und habe sich den Ermittlern gegenüber "zusammenhangslos, aber nicht wirr" geäußert, berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Ermittlungskreise. Auf einem USB-Stick in seinem Auto sei demnach ein Bekenntnis zum IS gefunden worden.