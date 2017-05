Terrormiliz Boko Haram lässt 82 entführte Mädchen frei

Die islamistische Terrormiliz Boko Haram hat in Nigeria 82 der vor gut drei Jahren aus einer Schule entführten christlichen Mädchen freigelassen. Das Büro von Präsident Muhammadu Buhari bestätigte in der Nacht zum Sonntag auf Twitter entsprechende Medienberichte. Die freigelassenen Mädchen sollen demnach an diesem Sonntag in die Hauptstadt Abuja gebracht und von Buhari empfangen werden.