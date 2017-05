Frankreich stimmt über sein neues Staatsoberhaupt ab

In einer historischen Stichwahl mit Bedeutung für ganz Europa stimmt Frankreich an diesem Sonntag über sein neues Staatsoberhaupt ab. Um das höchste Amt der Fünften Republik wetteifern Marine Le Pen und Emmanuel Macron. Die Wahllokale sind von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet, in großen Städten bis 20.00 Uhr. Dann gibt es auch die ersten Hochrechnungen. In einigen französischen Überseegebieten haben die Wähler wegen der Zeitverschiebung bereits am Samstag abgestimmt.