Schleswig-Holstein wählt Landtag

Im norddeutschen Bundesland Schleswig-Holstein hat die Wahl eines neuen Landesparlaments begonnen. Rund 2,3 Millionen Wahlberechtigte sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Landtagswahl gilt als wichtiger Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September.

Die künftigen Mehrheitsverhältnisse im Kieler Landtag hängen auch davon ab, welche der kleineren Parteien den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schafft. Mit ersten Prognosen der Fernsehsender wird mit Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr gerechnet. Nur eine Woche nach Schleswig-Holstein stehen am nächsten Sonntag in Nordrhein-Westfalen Landtagswahlen an. In dem bevölkerungsreichsten Bundesland lebt rund ein Viertel aller deutschen Wahlberechtigten.