Frank-Walter Steinmeier trifft Israels Präsident auf ein Bier

Zum Auftakt seines Besuchs in Israel ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem informellen Treffen mit Präsident Reuven Rivlin zusammengekommen. Die beiden Staatsoberhäupter trafen sich am Samstagabend in der Altstadt von Jerusalem. Auf dem Mahane-Yehuda-Markt führten Steinmeier und Rivlin ein erstes Gespräch bei einem Bier. Danach besichtigten sie dort präsentierte Graffiti-Kunst. Das offizielle Programm des Besuchs beginnt am Sonntag.