Quelle: Reuters Tausende Polen demonstrieren für Freiheit und Europa

Bei einem "Marsch für die Freiheit" haben tausende Menschen in Polen gegen die Regierung der national-konservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) demonstriert. Zu der Kundgebung am Samstag in der Warschauer Innenstadt hatte die größte Oppositionspartei, die Bürgerplattform (PO), aufgerufen. "Wir lassen uns unsere Freiheit nicht nehmen", sagte der PO-Vorsitzende, Ex-Außenminister Grzegorz Schetyna. Seine Partei stehe für ein demokratisches Polen, für die Einhaltung der Gewaltenteilung.