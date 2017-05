Türkische Polizei tötet 18-jährige Verdächtige bei Anti-Terror-Operation in Istanbul

Quelle: Reuters Türkische Polizei tötet 18-jährige Verdächtige bei Anti-Terror-Operation in Istanbul (Symbolbild)

Bei einer Anti-Terror-Operation der Polizei in der türkischen Millionenmetropole Istanbul ist eine mutmaßliche Terroristin getötet worden. Bei der Frau habe es sich um ein Mitglied der linksterroristischen Gruppe DHKP-C gehandelt, meldet die Nachrichtenagentur Anadolu. Demnach soll die Frau an einem erfolglosen Angriff auf einen Staatsanwalt in Istanbul im Dezember beteiligt gewesen sein.