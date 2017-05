Französische Präsidentenstichwahl beginnt in Übersee

Die letzte Runde der französischen Präsidentschaftswahl hat im Überseegebiet Saint-Pierre und Miquelon schon begonnen. Auf den Wählerlisten in der Region vor der kanadischen Ostküste stehen rund 5.000 Menschen. Auch in vielen weiteren Überseegebieten Frankreichs öffnen die Wahllokale wegen der Zeitverschiebung bereits am Samstag.