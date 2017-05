US-Polizist stellt sich wegen Mordes an schwarzem Jugendlichen

Ein weißer Polizist, der einen 15-jährigen Schwarzen erschossen hat, muss sich in den USA wegen Mordes verantworten. Der 37-jährige Ordnungshüter Roy Oliver wurde am Freitagabend im US-Bundesstaat Texas verhaftet, nachdem er sich der Polizei gestellt hatte. Nach Zahlung einer Kaution in Höhe von 300.000 Dollar durfte er zunächst wieder freikommen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.