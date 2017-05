Taliban erobern Distrikt in Nordafghanistan

Die Taliban haben einen Distrikt in der nordafghanischen Provinz Kunduz unter ihre Kontrolle gebracht. Nach Angaben des Fernsehsenders Tolo News fiel der Distrikt Qalay-I-Zal am Samstagmorgen in die Hände der radikalen Bewegung. Die erbitterten Gefechte dauerten zwei Tage lang. Informationen über Todesopfer und Verletzte lagen nicht vor.