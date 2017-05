Venezolanischer Oppositionsführer spricht von Verhaftungswelle im Militär

Quelle: Reuters

Der venezolanische Oppositionsführer Henrique Capriles hat unter Berufung auf eigene Quellen bekanntgegeben, dass 85 Mitglieder der Streitkräfte wegen Kritik am Vorgehen der Regierung in Gewahrsam genommen worden seien. "In den Streitkräften gibt es Unzufriedenheit", sagte der Politiker. Die Verwandten der Festgenommenen hätten ihn darum gebeten, die Verhaftungen öffentlich zu machen.