Guatemalas Behörden evakuieren 300 Einwohner nach Ausbruch des Feuer-Vulkans

Quelle: Reuters Guatemalas Behörden evakuieren 300 Einwohner nach Ausbruch des Feuer-Vulkans (Archivbild)

Nach dem Ausbruch des Feuer-Vulkans in Guatemala ist ein Dorf an den Hängen des Bergs evakuiert worden. Das Katastrophenschutzministerium musste aus der Ortschaft Panimaché mehr als 300 Menschen in Sicherheit bringen. Auch für die umliegenden Dörfer wurde der Notstand erklärt, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.