Erster US-Soldat seit 1993 bei Einsatz in Somalia getötet

Zum ersten Mal seit 1993 ist in dem Bürgerkriegsland Somalia ein US-Soldat bei einem Einsatz getötet worden. Der Soldat sei bei einem Einsatz gegen die radikalislamische Al-Shabaab-Miliz ums Leben gekommen, teilte das US-Afrika-Kommando (Africom) am Freitag mit. US-Kräfte sind in Somalia im Rahmen eines Beratungs- und Unterstützungseinsatzes für die somalische Armee aktiv.