Pentagon: Kampf gegen IS nicht durch Zufluchtszonen beeinträchtigt

Der Einsatz des US-Militärs in Syrien wird nach Darstellung des Pentagons nicht durch die geplanten Schutzzonen in dem Bürgerkriegsland beeinträchtigt. Die Zonen erstreckten sich nicht über Gebiete, in denen die Terrormiliz "Islamischer Staat" aktiv sei, sagte Pentagon-Sprecher Jeff Davis am Freitag in Washington. "Unsere Operationen fokussieren sich auf den IS, der weiter östlich ist", erklärte er. "Wir haben unsere Mission in keiner Weise geändert".