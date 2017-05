FIFA hebt Sperre gegen Lionel Messi auf

Nach einer Anhörung am 4. Mai hat der Weltverband FIFA am Freitag die Sperre gegen den Superstar vom FC Barcelona, Lionel Messi, aufgehoben. Der Entscheidung ging eine Anhörung am 4. Mai voran, bei der dem Einspruch des Stürmers stattgegeben worden war. Nun steht Messi der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation von sofort an wieder zur Verfügung.