Vize-Verteidigungsminister Russlands: Memorandum zu Syrien ermöglicht Ende des Bürgerkrieges

Quelle: Sputnik

Der stellvertretende russische Verteidigungsminister, Alexander Fomin, hat die wichtige Bedeutung des Memorandums über Schutzzonen in Syrien für eine politische Lösung des Konflikts in der Republik betont. „Die Umsetzung des Memorandums ermöglicht es, die Kampfhandlungen der Konfliktparteien einzustellen und den Bürgerkrieg in Syrien praktisch zu beenden“, zitiert ihn RIA Nowosti. Fomin zufolge sichere die Unterstützung der UN, der USA und Saudi-Arabiens die Umsetzung des Dokuments.