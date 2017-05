Deutsches Verteidigungsministerium gesteht Defizite ein

Das deutsche Verteidigungsministerium hat Defizite im Umgang mit rechtsradikalen Tendenzen in der Bundeswehr eingestanden. "Es hätte vielleicht früher an der Stelle auch systematischer geforscht werden müssen", sagte der Sprecher von Ministerin Ursula von der Leyen (CDU), Jens Flosdorff, am Freitag in Berlin. Nun sei eine "kritische Rückwärtsbetrachtung" notwendig.