Hilfsorganisationen ziehen Mitarbeiter aus Zentralafrika ab

Wegen anhaltender Angriffe auf humanitäre Helfer ziehen sich vier internationale Hilfsorganisationen aus einem Gebiet im Norden der Zentralafrikanischen Republik zurück, gab das UN-Nothilfebüro OCHA bekannt. Seit Jahresbeginn kam es im Lande bereits zu 33 Angriffen auf humanitäre Helfer. Sollte sich die Lage in dem Gebiet nicht beruhigen, erwägen die Organisationen Solidarités International, Intersos, Danish Church Aid und Person in Need Relief Mission, ihre Arbeit dort endgültig zu beenden.