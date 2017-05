Nordkorea beschuldigt USA und Südkorea eines Mordkomplotts gegen Kim Jong Un

Die Geheimdienste der USA und Südkoreas sollen einen Giftanschlag auf Kim Jong Un geplant haben, gab das nordkoreanische Ministerium für Staatssicherheit am Freitag bekannt. Eine von beiden Staaten unterstützte Terroristengruppe sei in das Land eingedrungen, um Kim mit einer biochemischen Substanz zu töten. Die CIA und der südkoreanische Geheimdienst wurden in der Erklärung der Behörde als Terroristengruppen bezeichnet. Nordkorea droht ihnen mit Zerstörung.