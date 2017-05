Indiens Oberstes Gericht bestätigt Todesstrafe für Vergewaltiger

Quelle: www.globallookpress.com

Das Oberste Gericht Indiens hat die Todesstrafe für vier Täter des Vergewaltigungsfalls von 2012 bestätigt. Knapp 4,5 Jahre nach der Tat wurde damit das Urteil aus den vorangegangenen Instanzen aufrechterhalten. Im Dezember 2012 hatten sechs Männer eine Studentin in Neu Delhi brutal vergewaltigt. Sie starb später an ihren Verletzungen. Einer der Täter wurde kurz nach Festnahme in seiner Zelle erhängt gefunden. Der sechste Täter war minderjährig und saß nur eine dreijährige Jugendstrafe ab.