35 Tote und über 700 Verletzte nach einem Monat Protest in Venezuela

Quelle: www.globallookpress.com 35 Tote und über 700 Verletzte nach einem Monat Protest in Venezuela

Seit dem 4. April sind in Venezuela bei diversen Protestveranstaltungen 35 Menschen umgekommen und 717 weitere wurden verletzt. Unter den Toten sind vier Minderjährige, ein Polizist und ein Soldat. Am blutigsten waren die Zusammenstöße in der Hauptstadt Caracas, die insgesamt 18 Menschenleben forderten. Verhaftet wurden dabei nur 152 Personen.