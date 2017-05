Russland schließt Schutzzonen in Syrien für Kampfjets der US-Koalition

Der Leiter der russischen Delegation bei den Syrien-Gesprächen in Astana, Alexander Lawrentjew, hat erklärt, dass der Einsatz der Luftwaffe, vor allem der Kräfte der von den USA angeführten Koalition, in den Schutzzonen in Syrien "absolut nicht vorgesehen" ist. "Ob mit oder ohne Ankündigung, diese Sache ist jetzt entschieden", sagte Lawrentjew laut Nachrichtenagentur Interfax. Die USA und ihre Verbündeten sollten ihre Angriffe auf den IS in Rakka, Deir ez-Zor und im Euphrat-Gebiet beschränken.