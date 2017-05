Rekordzuwachs an Masernfällen in Italien

Quelle: www.globallookpress.com Rekordzuwachs an Masernfällen in Italien

In den ersten vier Monaten haben die italienischen Gesundheitsbehörden 1.920 Erkrankungen an Masern registriert. Das sind sechsmal so viele wie im Vorjahreszeitraum, wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht hervorgeht. 88 Prozent der Masern-Erkrankten seien nicht geimpft gewesen, hieß es in dem gemeinsamen Bulletin des Gesundheitsministeriums und des Nationalen Gesundheitsamtes. Fast drei Viertel der mit der Kinderkrankheit Infizierten waren 15 Jahre oder älter.