Siemens investiert eine Milliarde Euro in Stromversorgung in Afrika

Quelle: www.globallookpress.com Siemens investiert eine Milliarde Euro in Stromversorgung in Afrika (Symbolbild)

Der Siemens-Chef Joe Kaeser hat mit Regierungsvertretern der ostafrikanischen Länder Uganda und Sudan Absichtserklärungen für Projekte in der Stromversorgung, Industrie sowie im Transport- und Gesundheitswesen unterzeichnet. In den kommenden Jahren plant das Unternehmen, eine Milliarde Euro in den Ausbau von Stromversorgung in Afrika zu investieren. Die Gelder sollen helfen, den Kontinent zu industrialisieren und Wirtschaftswachstum zu erzielen, erklärte Kaeser beim Weltwirtschaftsforum Afrika.