Explosionen in Müllverwertungsanlage in Madrid – 30 Verletzte

Quelle: www.globallookpress.com Explosionen in Müllverwertungsanlage in Madrid – 30 Verletzte (Illustration)

Etwa 25 Kilometer südöstlich vom Madrider Stadtzentrum ist es am Donnerstag zu mehreren Explosionen gekommen. Beim Unfall in einer Müllverwertungsanlage wurden rund 30 Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. Sie wurden in Krankenhäuser eingeliefert.