Quelle: Sputnik Barack Obama präferiert Emmanuel Macron als französischen Präsidenten

Der Ex-US-Präsident Barack Obama hat kurz vor entscheidenden Runde der Präsidentenwahl in Frankreich den sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron unterstützt. "Er hat sich für liberale Werte eingesetzt. Er spricht die Hoffnungen der Menschen an, nicht ihre Ängste", sagte Obama in einer Videobotschaft, die Macrons Wahlkampfteam am Donnerstag veröffentlichte.