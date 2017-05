Pakistan richtet sieben Taliban in zwei Tagen hin

Quelle: www.globallookpress.com Pakistan richtet sieben Terroristen in zwei Tagen hin (Archivbild)

In Pakistan wurden am Donnerstag drei als Terroristen bezeichnete Männer gehängt. Am Vortag wurden noch drei als Mitglieder der pakistanischen radikalislamischen Taliban verurteilte Menschen hingerichtet. Somit wurden seit Jahresbeginn insgesamt 28 von ihnen auf diese Weise bestraft. Nach Eischätzung der Menschenrechtler erwartet dasselbe Schicksal bis zu 8.200 pakistanische Inhaftierte.