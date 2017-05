Steuerstreit zwischen Google und Italien beigelegt

Quelle: www.globallookpress.com

Google wird die Erlöse, die zwischen 2002 und 2015 in Italien erworben wurden, doch versteuern. Der US-Internetkonzern wird an den Staat 306 Millionen Euro Kompensation zahlen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Nach Großbritannien ist es der zweite derartige Fall, in dem sich Google und Steuerfahnder geeinigt haben.