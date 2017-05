Hannover bereitet sich auf Evakuierungsaktion vor - eine der größten nach Zweitem Weltkrieg

Rund 50.000 Einwohner von Hannover werden am Sonntag ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. Grund dafür ist die Evakuierungsaktion wegen eines möglichen Bombenfundes. Nach der Zahl der betroffenen Bürger wird sie in Deutschland eine der größten nach dem Zweiten Weltkrieg sein.

Noch über 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges werden Blindgänger in ganz Europa gefunden. Mitte März wurde bei Bauarbeiten auf der Theodorstraße in Düsseldorf eine 500-Kilo-US-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Beinahe 8.000 Einwohner mussten ihre Wohnungen verlassen und wurden umgehend in einen sicheren Bereich gebracht. Die Polizei sperrte den Gefahrenbereich im Radius von einem Kilometer rund um die Fundstelle.