Astana-Unterhändler unterschreiben Memorandum über vier Schutzzonen in Syrien

Die Teilnehmer der Syrien-Gespräche in Astana haben ein Memorandum über die Errichtung von vier Schutzzonen im Bürgerkriegsland Syrien unterzeichnet, meldet RIA Nowosti unter Berufung auf das kasachische Außenministerium. In diesen Gebieten soll die kriegsgeplagte Bevölkerung Zuflucht finden. Die drei Garanten der Einhaltung des Waffenstillstandes in Syrien – Russland, der Iran und die Türkei – verpflichten sich, die exakten Koordinaten der Deeskalationszonen bis zum 22. Mai zu bestimmen.