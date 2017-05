Facebook stockt nach Gewaltvideos um 3.000 Kontrolleure auf

Facebook will in Anbetracht einer Vielzahl an Gewaltvideos in dem Online-Netzwerk 3.000 weitere Mitarbeiter zum Herausfiltern von Inhalten einstellen. Diese sollen im Laufe eines Jahres weltweit dazukommen, schrieb Gründer und Chef Mark Zuckerberg am Mittwoch. Es ist eine drastische Ausweitung des Teams: Facebook enthüllte im Rahmen der Ankündigung auch, dass die "Millionen Hinweise pro Woche" bisher von 4.500 Mitarbeitern geprüft würden.